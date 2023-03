U2 lança álbum “Songs Of Surrender” e promove desafio aos fãs

publicidade

U2 lança álbum e promove desafio aos fãs. “Songs of Surrender”, uma coleção de novas versões das 40 músicas mais importantes de toda a carreira da banda, gravadas para 2023 em sessões realizadas nos dois últimos anos, chega às plataformas de áudio nesta sexta-feira, dia 17 de março.

As 40 músicas estão distribuídas em quatro discos em vinil e CD.

O desafio

Para comemorar o lançamento, de 17 a 19 de março, o desafio é o seguinte, publicado em site aqui. São Paulo está na lista de cidades.

"Reúna-se com outros fãs do U2 em 40 cidades ao redor do mundo para encontrar tributos únicos às 40 músicas do álbum. Em cada local, você poderá acessar novos produtos exclusivos, um filtro de fotos personalizado e adicionar suas fotos a um painel de fãs virtual. Dirija-se à bandeira branca 'Rendição', entre na zona e verifique seu telefone para acessar a mercadoria exclusiva, filtro de fotos sob medida e adicione ao outdoor virtual".

Songs of Surrender

"Songs of Surrender” tem curadoria e produção de The Edge e inclui novas versões das canções mais famosas de sua carreira de mais de 40 anos, entre elas estão “With Or Without You”, “One”, “Beautiful Day”, “Sunday Bloody Sunday” e “Invisible”, em novas versões musicais que resultam de uma gravação totalmente nova de cada faixa, com novos arranjos e, em alguns casos, novas letras.

Veja postagem no Twitter:

Aqui aparece a cidade de São Paulo na lista de cidades para o desafio:

