Um Encontro de Titãs neste sábado em Porto Alegre

Definida no final do ano passado a turnê comemorativa Titãs Encontro, com Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto chega a Porto Alegre para uma apresentação única e histórica hoje às 20h, no Estacionamento da Fiergs (Asis Brasil, 8787). O local inicial seria o Estádio Beira-Rio, mas questões logísticas fizeram com que trocasse de local na semana retrasada, o que ocasionou protestos em redes sociais e devolução de ingressos.

O espetáculo faz parte da sequência de 21 shows que a banda faz por todo o Brasil e que já tem um público confirmado de mais de 500 mil pessoas. É muita gente para vibrar e relembrar a história e os sucessos, como “Sonífera Ilha”, “Cegos do Castelo”, “O Pulso”, “Lugar Nenhum”, “Bichos Escrotos, “Polícia” e outros hits titânicos, que a banda, formada em 1982, consagrou nas últimas quatro décadas. O encontro marcado com a música que atravessou gerações e segue fazendo parte da vida de muitos fãs é uma das celebrações mais aguardadas de 2023. O repertório que vem sendo apresentado desde o último dia 27 de abril, com a apresentação na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, é composto de mais de 30 músicas, contando com as canções do bis.

Há ingressos disponíveis em parte das 17 cidades em que o grupo se apresenta, pelo site oficial do projeto titasencontro.com.br. Um dos pontos mais marcantes da turnê acontece em junho, quando Titãs Encontro desembarca em São Paulo: nos dias 16, 17 e 18 de junho, a banda “joga em casa” e se apresenta no Allianz Parque (as duas primeiras datas, já com ingressos esgotados). O grupo também tem ida a Portugal confirmada, com show marcado para 3 de novembro, na Altice Arena, em Lisboa.

Com o mote “todos ao mesmo tempo agora", que faz alusão ao disco lançado pelo grupo em 1991 (“Tudo ao Mesmo Tempo Agora”) e valoriza o presente ao levar tecnologia e criatividade na interação com grandes públicos, a experiência Titãs Encontro é uma celebração da música que os sete integrantes fizeram juntos, valorizando a pluralidade estética de cada fase que a banda passou.

No palco, ainda haverá homenagem ao guitarrista do grupo, Marcelo Fromer, que morreu em 2001, sendo atropelado quando praticava ciclismo em São Paulo. O tributo contará com a participação da filha do artista, a também cantora Alice Fromer, na turnê. Titãs Encontro é uma idealização da empresa de entretenimento ao vivo 30E e da Bonus Track Entretenimento.