Um festival dedicado à trilha sonora de cinema

publicidade

O Festival Luz, Câmera e Close de Música de Cinema (FLCCMC), evento de música de cinema que aborda a importância da trilha sonora dentro das artes audiovisuais, acontece entre os dias 8 e 10 de abril, totalmente on-line, no YouTube do Festival.

O festival, que é inédito, foi criado para mostrar como as trilhas são feitas e o processo criativo dos compositores e realizadores e tem a curadoria e direção musical do compositor e pianista Tony Berchmans e a idealização do produtor Paulo Bastos.

Contemplado pelo edital Aldir Blanc, o objetivo do Festival é discutir esse elemento tão importante e, ao mesmo tempo, abstrato para que o público possa compreender o universo da música de cinema. Por meio de workshops interativos e painéis, compositores, artistas, estudiosos e diretores poderão esclarecer dúvidas, trazer curiosidades e contar um pouco mais sobre as trilhas sonoras.



Com convidados de peso, como André Abujamra, Antônio Pinto, Ricardo Herz, Ciça Lucchesi, entre outros, as atividades estão distribuídas entre shows, workshops, talks e performance.



“A trilha sonora é a responsável, quase sempre, por marcar personagens e cenas, por emocionar o público e fazer com que uma obra seja eternizada. A trilha sonora tem um peso imenso dentro de uma obra, é quase impossível falar de uma cena, ou de uma personagem, e não lembrar de suas músicas. E agora queremos levar ao público as curiosidades, técnicas e fundamentos de como essas trilhas são pensadas e produzidas. Estamos bem empolgados”, afirma Tony Berchmans.

Sobre o FLCCMC

O Festival Luz, Câmera e Close de Música de Cinema (FLCCMC) traz ao público um recorte deste segmento artístico tão importante e fundamental para a sétima arte. O Festival mostra que a música é uma poderosa ferramenta dramática na comunicação audiovisual e transforma o significado de uma cena na esfera da linguagem cinematográfica.



Entender a articulação da música na linguagem cinematográfica é um exercício desafiador para cineastas e compositores desde a época do cinema mudo. E é esse exercício que o Festival traz por meio de atividades interativas e troca de experiências.