Um final de semana musical em Porto Alegre

Laura Finocchiaro, Djavan, Phill Fest e Cristovão Bastos e Rogério Caetano mostram ao público seus recentes álbuns e projetos em shows nesta sexta-feira e sábado em Porto Alegre.

A cantora, compositora, guitarrista Laura Finocchiaro faz show de lançamento do álbum “Oxigênio”, hoje, às 19h, com entrada franca, no Palco Lory F., na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). Ela celebra os 40 anos de carreira no espaço que leva o nome da irmã, Lory F., baixista, cantora e compositora falecida em 1993.

A performance conta com a participação de Anette Naiman, vinda de São Paulo para interpretar Lory F., de Eleonora Prado, que fez backing vocal no primeiro show autoral de Laura (Minha Grande Paciência Ser Gente/1982), e de Deborah Finocchiaro, atriz e irmã caçula deste clã familiar.



Referência na música brasileira, Djavan apresenta, neste sábado, às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), “Vesúvio”, espetáculo com composições autorais que trazem reflexões sobre a natureza e os relacionamentos. Acompanhado do guitarrista João Castilho, dos pianistas Paulo Calasans e Renato Fonseca, além do baixista Arthur de Palla e do baterista Felipe Alves, o músico alagoano também interpreta seus grandes hits, como “Samurai”, “Lilás” e “Esquinas”. O cenário leva a assinatura de Suzane Queiroz e o figurino de Roberta Stamato.

Também no sábado, a música instrumental toma conta do Instituto Ling (rua João Caetano, 440), com o pianista carioca Cristovão Bastos e o violonista goianiense Rogério Caetano, às 18h. Eles tocam o repertório do álbum que leva o nome dos dois e já acumula nomeações, como uma indicação ao Latin Grammy 2021, na categoria de melhor álbum instrumental, e o Prêmio Profissionais da Música, como melhor álbum de choro.

No Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) ainda sábado, às 21h, o guitarrista norte-americano Phill Fest toca o repertório de seu disco “Seresta”, o sexto de sua carreira e o primeiro gravado no Brasil, com coprodução de Léo Bracht (Grammy Latino 2019). A gravação do projeto contou com as participações de Edu Neves, Edu Saffi, Everson Moraes, Kiko Freitas, Luizinho Santos, Nico Bueno, Paulo Dorfman, Ronie Martinez, Rui Alvim e Tutti Rodrigues.