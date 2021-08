Um impulso para a cultura no RS

publicidade

Uma performance de dança urbana abriu, na tarde de ontem, a transmissão on-line do governo do Estado, na qual foi anunciado o projeto Avançar, que aplicará R$ 76,1 milhões para fomentar e qualificar o setor cultural. Com a presença de secretários estaduais, especialmente de Beatriz Araujo, responsável pela pasta da Cultura; deputados; prefeitos; secretários municipais de Cultura e diretores de instituições culturais, o evento efetuou um balanço e projeção do Pró-Cultura e sobre investimentos realizados no Estado através da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Valores, iniciativas e parcerias foram abordados, tendo corno atração de encerramento, show da cantora Nalanda.

"Além da crise econômica, a cultura vem sofrendo com a forma com que o governo federal vem tratando o tema, ao desprezar e perseguir valores criativos, a diversidade e atividades culturais no país", afirmou o governador Eduardo Leite. Neste contexto e como compensação, foi criada a Lei Aldir Blanc, que aplicou 99,98% dos recursos recebidos em solo gaúcho, de R$ 75 milhões em editais. Para Leite, "este anúncio inédito vai injetar ânimo nos agentes culturais", cujo valor destinado equivale a mais do que foi investido em 8 anos na área, duramente atingida pela pandemia e antes dela, pela incapacidade financeira do Estado, acrescenta. Em uma nova condição, "com as contas públicas sanadas", graças ao apoio da Assembleia Legislativa, o titular do Executivo falou da "capacidade de resistência".

As 23 instituições da Secretaria Estadual da Cultura (Sedac) serão beneficiadas em obras e ações pela iniciativa, que vai gerar impacto e renda para milhares de famílias até o fim de 2022. Assim, o Multipalco Theatro São Pedro receberá R$ 7,5 milhões; a Ospa, R$ 3,5 milhões, assim corno o Museu do Carvão (Arroio dos Ratos); o Museu de Arte Contemporânea (MAC/RS), R$ 3,4 milhões; a Casa de Cultura Mario Quintana, R$ 2,05 milhões; a Biblioteca Pública do Estado, R$ 2 milhões; o Museu Arqueológico do RS (Taquara), R$ 1,5 milhão; o Parque Histórico Bento Gonçalves (Cristal), R$ 1 milhão; o Museu Júlio de Castilhos, R$ 666,6 mil; o Margs, R$ 600 mil; o Memorial do RS, R$ 478 mil; o Museu Antropológico, R$ 162,1 mil; o Arquivo Histórico do RS, R$ 104 mil; o Museu de Comunicação Hipólito José da Costa, R$ 72 mil; o Teatro de Arena, R$ 60 mil e a Biblioteca Romano Reif, R$ 50 mil.

Aos Institutos Estaduais coube as quantias de R$ 1 milhão para o Cinema (Iecine); R$ 480 para o Livro (IEL); R$ 300 mil para as Artes Visuais (IEAVi); R$ 200 mil para as Artes Cênicas (IEACen) e R$ 155 mil para a Música (IEM). O programa RS Criativo ganhará R$ 400 mil para capacitação de 15 mil empreendedores e o Fundo de Apoio à Cultura (FAC), R$ 30 milhões, para viabilizar editais de patrimônio e memória, expressões populares, artes visuais, publicações, territórios criativos e Filma RS. Beatriz Araujo agradeceu a sua equipe. Atualmente, a Sedac executa, em coinvestimento com os municípios, cerca de R$ 10 milhões em recursos do FAC para o pagamento de um novo auxílio emergencial. São mais de 75 municípios habilitados.