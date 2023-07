Um laboratório para a cena gaúcha

publicidade

O Sesc-RS assina nesta terça-feira, às 19h, um termo de cooperação com o Instituto Estadual de Artes Cênicas (Ieacen - Sedac) que assumiu o eixo formativo do Complexo Cultural do Theatro São Pedro. Em conjunto com a Fundação Theatro São Pedro (FTSP), a parceria - denominada “Laboratório Multipalco” – inclui ações para descentralizar a ocupação do Teatro Oficina Olga Reverbel, inaugurado em março deste ano, além da criação de um centro de formação artística através do qual será oferecida formação ampla para profissionais das artes cênicas, contemplando diversas áreas de atuação. A solenidade de assinatura será no Theatro São Pedro.

A primeira linha de ação entra em prática na quarta, 12, com o lançamento de dois editais para que realizadores do Interior do RS possam se apresentar no espaço cultural da Capital. A coordenadora de Artes Cênicas do Sesc-RS, Jane Schoninger, explica que o Sesc irá colaborar na curadoria de espetáculos, aproveitando a capilaridade de atuação da instituição em todo o RS. Os editais contemplam espetáculos de teatro, dança e circo.

Para os idealizadores destes projetos de políticas públicas para o Complexo Multipalco Eva Sopher, um ponto muito positivo e que gera entusiasmo é, também, a parceria com o Sesc-RS. Através de suas oficinas, cursos, circuitos e festivais, ele acumula amplo conhecimento de espetáculos e profissionais em circulação pelo estado e pelo país. Através deste conhecimento e trajetória, irá contribuir com a iniciativa participando da concepção, curadoria e seleção de atividades formativas e temporadas do Laboratório Multipalco.

Além da ocupação descentralizada do Teatro Oficina Olga Reverbel, o Laboratório Multipalco prevê a criação do centro de formação artística. Além de oficinas de curta e média duração, está prevista a criação de um curso aprofundado para formação técnica em teatro. “Estamos prevendo abordagens inovadoras e atentas a diferentes demandas e necessidades da classe e da sociedade civil, além de práticas que despertem o senso crítico quanto aos aspectos sociais e culturais envolvidos no ofício”, destaca a secretária estadual de Cultura, Beatriz Araujo. “Queremos fortalecer as cadeias produtivas envolvidas e formar um público crítico e entusiasmado com sua cena cultural”, complementa.

As iniciativas previstas se somam à parceria recente entre a Sedac e a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) no sentido de impulsionar de forma conjunta oportunidades e desenvolvimento nas áreas da cultura e da educação no estado. A universidade, que já oferece atividades em espaços da Sedac, poderá também contribuir com as ações do Laboratório. Os trabalhos de planejamento e estudos já iniciaram e a previsão é de que, ainda no segundo semestre de 2023 sejam lançadas as primeiras formações. As ações terão múltiplos focos, como o aprofundamento do ofício do artista e dos técnicos, o incentivo à cadeia produtiva das artes cênicas, além de enfoque em questões de diversidade.