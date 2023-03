Um por todos e todos pelo Paulinho Moreira

publicidade

A primeira edição do Festival Paulo Moreira vai reunir mais de 15 grupos de música instrumental do Rio Grande do Sul de hoje a domingo, com apresentações no Café Fon Fon, Espaço 373, Gravador Pub e Sala Jazz Geraldo Flach. Toda a renda será revertida ao tratamento de saúde do jornalista. Restam ingressos ainda para as apresentações do Gravador Pub no sábado pelo Sympla.

Criado por um grupo de amigos de Paulinho ou Pablito, como é carinhosamente chamado pelos amigos da música e colegas jornalistas, o projeto foi prontamente abraçado por espaços culturais e artistas da cena gaúcha. A primeira edição terá grupos das mais variadas vertentes. O Café Fon Fon, Espaço 373 e Sala Jazz Geraldo Flach (2, 3 e 5 de março respectivamente) receberão duas bandas por noite. A primeira se apresenta às 20h30min, e a segunda às 21h30min. As apresentações de hoje no Fon Fon (Vieira de Castro, 22) são de Thiago Colombo, Paulo Dorfman, Júlio "Chumbinho" Herrlein, El Trio e Quarteto Fon FonNo. sábado, 4, o Gravador Pub abrirá suas portas às 14h para uma maratona musical até o final da noite.

O festival contará, também, com o apoio do cartunista Fraga, que doará obras para venda; dos fotógrafos Daisson Flach, Douglas Fischer e Nilton Santolin, da Atmosfera Produtora; de Texo Cabral e da Reverber Produtora, que farão as captações de áudio e vídeo das apresentações no Gravador, e do Person Piano.

Em mais de 40 anos de carreira, Paulo dedicou a maior parte à produção, redação e radiodifusão de conteúdos musicais. Atuou na Rádio 102 FM, de 1994 a 1996, produzindo o programa Jam Session, apresentado por Ruy Carlos Ostermann. De 1997 a 1999, exerceu crítica de música e cinema no Correio do Povo. Realizou cursos sobre História do Jazz e do Rock durante quatro anos na programação do StudioClio. Produziu e apresentou o programa Sessão Jazz na rádio FM Cultura, por quase 20 anos, e nos últimos anos na rádio salvesintonia.com, além do Audições Comentadas, no Instituto Ling.