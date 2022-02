Uma aventura inspirada em game

publicidade

Um dos lançamentos nos cinemas, a partir desta quinta-feira, é o filme “Uncharted: Fora do Mapa”. Com direção de Ruben Fleischer, esta aventura é baseada no game “Uncharted”, conhecido por milhões de jogadores de PlayStation da Naughty Dog.

O ator Tom Holland (o atual Homem-Aranha) aqui interpreta o jovem Nathan Drake, que sofre com o desaparecimento de seu irmão. Drake trabalha como barman e também aplica pequenos golpes. Certo dia, ele é procurado pelo caçador de tesouros Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg), que traz um plano para recuperar uma fortuna perdida há 500 anos pelo navegador Fernão de Magalhães. Com o passar do tempo, Drake descobre que Sully teve contato com o seu irmão em uma expedição. Sully sugere que o irmão, que pesquisava sobre o mesmo assunto, pode ter deixado alguma uma pista escondida com Drake.

Apesar de uma desconfiança mútua, Drake e Sully começam a jornada e têm de aprender a trabalhar juntos. Mas enfrentarão a concorrência do bilionário espanhol Moncada (Antonio Banderas), que acredita que é o herdeiro legítimo da fortuna. O vilão contrata um pequeno exército para atingir seu objetivo, grupo que conta com uma exímia lutadora, Braddock (Tati Gabrielle). Se Drake e Sully forem capazes de decifrar as pistas para resolver um dos mistérios mais antigos do mundo, eles podem encontrar o tesouro e talvez até o paradeiro do irmão há muito tempo sumido.

O diretor Ruben Fleischer declara no material de divulgação do filme: “Sempre sonhei em viver uma aventura de caça ao tesouro ao redor do mundo desde garoto. Esse tipo de filme despertou em mim um interesse pela história e a antiguidade – até fui para a faculdade pensando em estudar arqueologia. Assim que li esse roteiro, ele demonstrou aquela qualidade mágica da aventura escapista. Eu mal podia acreditar na minha sorte por ser convidado para fazer parte de algo tão especial.” Um dos produtores, Alex Gartner, também dá sua visão: "'Uncharted – Fora do Mapa” é um retorno ao filme de aventura clássico, numa versão muito contemporânea e moderna".

Este filme é eficiente como uma nova produção que aborda uma temática que já foi bastante explorada na história do cinema, mas traz seu toque atual. Sequências espetaculares, como as realizadas em um avião, ou em perseguições por telhados, nos lembram franquias como “007”, “Velozes e Furiosos” ou “Missão Impossível”. O ato de decifrar códigos e buscar mapas ou objetos valiosos que podem servir como pistas ou chaves para outras etapas nos remetem a “Os Goonies” e “Código Da Vinci”. “Indiana Jones” chega a ser citado em um dos diálogos como referência.

Vale ressaltar que Tom Holland é um ator acrobata, um dos motivos que o fez ser escolhido para o papel do super-herói aracnídeo. Por isso suas habilidades físicas se encaixaram perfeitamente em uma produção repleta de cenas de ação.

Apesar da sensação déjà vu, o filme prende a atenção e diverte com seus toques de humor, especialmente pela implicância mútua entre os protagonistas. Caso o espectador não coloque muita expectativa, o longa-metragem pode ser um bom entretenimento para uma matinê.