Uma noite com Criolo e sua afiada crítica social

publicidade

O rapper Criolo voltou a Porto Alegre com um show repleto de crítica social na noite deste sábado, no Auditório Araújo Vianna. Ao lado de DJ DanDan, em uma apresentação muito iluminada, Criolo trouxe amor e alegria para os gaúchos, que não presenciavam um show do paulista desde 2019. Apresentando músicas do álbum mais recente, “Sobre Viver”, lançado em maio, que já estavam na boca do público, Criolo cantou também alguns de seus sucessos mais famosos, como “Não Existe Amor em SP”, “Convoque seu Buda” e “Esquiva da Esgrima”. Ao longo de duas horas, o rapper fez com que o público dançasse, cantasse, refletisse e, até mesmo, meditasse, fazendo jus ao que prometeu sobre o show em entrevista na semana passada: “Tá cheio de amor, de acolhimento e muito desabafo”.

A meia hora de atraso não esfriou nenhum dos fãs que estavam na plateia no centro do parque Farroupilha. Antes da entrada do rapper, tambores tocados pelo trio de percursionistas Bruno Buarque, Ed Trombone e Maurício Badé foram o tapete vermelho para a entrada do artista. Criolo apareceu entoando “Ogum Ogum”, faixa do último álbum, e o público cantou junto: “Mesmo que andasse no vale das sombras / Eu nada temerei”, com muitos gritos durante toda a apresentação.

Alternando entre sons mais críticos como “Pretos Ganhando Dinheiro Incomoda Demais” e “Quem Planta Amor Aqui Vai Morrer” e outros mais animados como “Subirusdoistiozin”, uma faixa segurada por dois admiradores chamou a atenção do rapper, que, primeiro, exibiu a faixa no palco e, depois, chamou os fãs para segurá-la enquanto cantava, ao lado dos dizeres “a liberdade é o crime que condenam”. Em outro momento do show, o falar de amor, o rapper pediu para que o público abraçasse quem estivesse ao lado, em uma tentativa de espalhar o sentimento entre os que estavam ali presentes no que descreveu como uma noite de amor.

Após pouco mais de uma hora de show, os artistas terminaram a primeira parte da apresentação e voltaram ao palco após pedidos de bis. Reunidos em um canto do palco, os músicos fizeram uma roda de samba para cantar “Menino Mimado”, uma das mais cantadas pelo público. Na sequência DJ DanDan pediu ao público que se “alongasse” antes da próxima música. Com todos agachados, o público eufórico se divertiu e pulou muito com a performance de “Grajauex”.

A noite terminou com “Nas Águas”, momento em que o cantor abençoou os fãs e falou sobre amor e esperança. “Já acabou”, repetiu várias vezes, sobre as mazelas e mágoas da vida.