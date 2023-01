Uma terça de comédia, de máscaras e de palhaças

publicidade

O festival multicultural Porto Verão Alegre em sua 24ª edição continua até 12 fevereiro em 15 espaços de arte da Capital e região metropolitana. As vendas de ingressos são pelo site portoveraoalegre.com.br. Há ainda dois pontos de venda físicos no CHC Santa Casa (Independência, 75) e na Loja Claro - Shopping Moinhos (3° andar), além da possibilidade de comprar os ingressos nas bilheterias dos teatros antes das sessões. São 22 atrações nesta semana.

Nesta terça e quarta, às 21h, no Teatro da Amrigs (av. Ipiranga, 5311), o humorista Marcito Castro apresenta seu show de comédia. Cria da zona norte de Porto Alegre, mais especificamente do bairro Sarandi, Marcito vem, cada vez mais, popularizando o seu conteúdo pela Internet e palcos de comédia. Em suas apresentações, o humorista detalha o dia a dia na periferia, mesclando o sentimento de nostalgia do cotidiano de quem cresceu nos anos 1980 e 1990 com os dramas de de quem vive com pouco dinheiro no bolso, mas não deixa de se divertir.

De hoje a quinta, às 20h, no Teatro Bruno Kiefer (Andradas, 736, 6º andar), rola o espetáculo “Corra... As Palhaças Vem Aí!”. Os atores João Carlos Castanha e Lauro Ramalho, em dupla pela primeira vez – embora tenham trabalhado em outros espetáculos juntos – revisitam seus mais de 40 anos de atuação em projeto que faz uma análise e um histórico de suas carreiras. Entre os personagens, nos deparamos com a Crente, o Super-Herói com depressão, as âncoras de um programa feminino de TV (coachs motivacionais) e as personagens de resistência: Maria Helena Castanha e Laurita Leão.

FUTURO.

No CHC Santa Casa, hoje e amanhã, 20h, será exibido o espetáculo “2068”. Fazendo alusão a uma temporalidade futura, o espetáculo retrata, através da manipulação e uso de máscaras expressivas, a resiliência humana. Diferentes pessoas estão confinadas em um espaço de privação das liberdades individuais, no qual o alimento é a esperança. Com direção do grupo Máscara EnCena e Liane Venturella, a peça tem no elenco os atores Alexandre Borin, Camila Vergara, Fábio Cuelli e Mariana Rosa.

Nesta terça-feira, também entra na grade do festival o espetáculo “Gabinete de Curiosidade” que segue até quinta, às 20h, no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº). O espetáculo se passa no ano de 2040, em um velho asilo público prestes a fechar, na capital Corrúpnia, um país imaginário, cheio de contradições e injustiças. Uma história sobre dois atores nonagenários, moradores desse asilo, que descobrem o lançamento de um edital de financiamento para a montagem de um novo espetáculo. O texto é de autoria de Gilberto Shwartsmann, a direção é de Luciano Alabarse, o elenco tem Arlete Cunha e Zé Adão Barbosa, com participação de Fernando Zugno.

LILITH.

O espetáculo “Projetor Lilith: Pixações em corpos histéricos” terá apresentações hoje e amanhã, às 20h, no Teatro de Arena (av. Borges de Medeiros, 835). O espetáculo que estreou em 2017 é uma plataforma de performance que ocupa espaços de encenação não convencionais, realizado pelo Coletivo Quântico. É um jogo entre trabalhos elaborados pelas performers a partir de provocação sobre as mulheres que desejam desobedecer ao patriarcado e suas naturalizações de violência de gênero. Foi vencedor do Braskem em Cena de 2020 em três categorias, de Destaque, de Melhor Performer para Joana Amaral e Melhor Espetáculo Júri Popular. A concepção é de Larissa Sanguiné com direção dela e de Denis Gosch. No elenco, estão Guadalupe Casal, Joana Amaral, Juliana Kersting e Larissa Sanguiné.