"Uma Vez em Veneza", de Juan Zapata, recebe prêmio nos Estados Unidos

Com 16 anos de atuação, a produtora gaúcha Zapata Filmes cumpre roteiro de festivais internacionais no mês de novembro de 2023. Neste fim de semana, a produção "Uma Vez em Veneza" saiu com o prêmio de Melhor Filme Romântico do 38º Fort Lauderdale International Film Festival, na Flórida (EUA), onde estiveram presentes o diretor Juan Zapata e os produtores Douglas Limbach e Edgar Martínez Londoño.

“Uma Vez em Veneza” (When in Venice), filme dirigido por Juan Zapata, é um romance protagonizado pelo ator Peter Ketnath (Cinema, Aspirinas e Urubus e Vou Nadar até Você) e a atriz Bellatrix Serra (Alaska e Amando a Carolina). Na trama, o alemão Maximilian (Ketnath) e a brasileira Maria (Bellatrix) se conhecem por acaso em um hotel no norte da Itália. Mesmo com visões distintas em relação ao que é o amor, eles decidem se juntar para realizar um sonho em comum: visitar Veneza, uma das cidades mais românticas do mundo.

E, nesta segunda-feira (20), começa o tradicional Festival de Cinema de Viña del Mar, que vai até 25 de novembro, no Chile. O Rio Grande do Sul estará representado com “A Versão da Anita”, produzido pela Zapata Filmes, que será exibido na seção Panorama do evento tradicional.

O título tem se destacado por ter superado um milhão de espectadores na sua versão para TV e pelas suas quatro semanas em cartaz na Itália. O longa recebeu menção especial no Festival de Punta del Este, no Uruguai, no início do ano.

Em “A Versão de Anita” (La versione di Anita), Anita Garibaldi olha para si mesma e revive sua história, sob seu olhar pessoal e sua voz para reconstituir sua impressionante biografia. A obra é dirigida pelo documentarista e historiador italiano Luca Criscenti e protagonizada pela atriz Flaminia Cuzzoli. Documentário coproduzido com a empresa Italiana Land Comunicazione e a RAI Documentari, o filme tem colaboração da escritora Letícia Wierzchowski, da bisneta Annita Garibaldi Jallet e de Adilcio Cadorin, entre outros especialistas.

No festival chileno, o diretor e produtor Juan Zapata também participa como integrante do júri na mostra competitiva.