Univates promove o evento Gramado Cultural em Lajeado

publicidade

Lajeado se prepara para receber mais uma edição do Gramado Cultural neste domingo, 16, a partir das 15h. O evento busca promover o lazer e a ocupação saudável dos espaços no entorno da Universidade do Vale do Taquari - Univates (av. Avelino Talini, 171). Desta vez, a iniciativa traz como tema o "Mês do Rock".

O objetivo do Gramado Cultural é atrair a comunidade local para desfrutar de momentos de descontração e entretenimento. Além disso, o evento tem como propósito valorizar e impulsionar a cultura regional, oferecendo uma variedade de atrações para todos os gostos, alternadas a cada edição.

Na edição de julho o destaque musical é a banda Guris do Rock. Além da música, o Gramado Cultural contará com a presença de food trucks, proporcionando variedade gastronômica aos participantes. A feira de artistas e artesãos locais também marcará presença no evento, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer e adquirir produtos criativos. O evento contará com um chimarródromo, um espaço reservado para o tradicional mate gaúcho.

O Gramado Cultural é realizado nos espaços públicos ao redor do campus da Univates, que já são amplamente frequentados nos fins de semana. Em caso de chuva, o evento será cancelado.