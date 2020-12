Universo de Caio F. em construção

publicidade

O espetáculo literomusical "Caio em Construção" aborda o universo do dramaturgo e escritor brasileiro Caio Fernando Abreu, levando ao palco as suas crônicas, cartas, contos, poemas e depoimentos. O roteiro - escrito pela atriz, diretora, locutora, apresentadora, roteirista, ministrante e produtora Deborah Finocchiaro e pelo músico Fernando Ramos - ressalta os textos de Caio que priorizam a valorização da vida. O espetáculo acontece neste sábado, às 17h, no Espaço Cultural 512 (Rua João Alfredo, 512 - Cidade Baixa, Porto Alegre), seguindo todos os protocolos de segurança em função do novo coronavírus.



De acordo com informações do espetáculo, é impossível ler Caio Fernando Abreu sem enxergá-lo, sem senti-lo, ele é visceral, sincero, confessional, um biógrafo do emocional, um fotógrafo da fragmentação contemporânea, um tradutor do seu tempo. Escreveu principalmente sobre o tema que mais lhe despertava a imaginação: a condição humana. Expondo e questionando os valores da sociedade e, principalmente, as questões da alma humana. O espetáculo também ressaltará um lado desconhecido do autor: a personalidade vibrante e solar de Caio.



"Caio em Construção" faz parte do projeto Teatro na Estrada, realização da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo, com patrocínio da XP Investimentos. O projeto valoriza e estimula artistas da cena teatral contemporânea, ampliando oportunidades. O Teatro na Estrada conta com uma média de 50 apresentações em diferentes cidades ao redor do país, sendo elas em formato drive-in ou em teatros. O projeto tem como um dos objetivos facilitar o acesso da população à produções artísticas e à cultura.



O espetáculo é produzido e realizado pela Companhia de Solos & Bem Acompanhados, um dos núcleos de criação cênica mais atuantes do Rio Grande do Sul, que se caracteriza pela mescla de diferentes linguagens, versatilidade e escolha de temas que estimulam a reflexão e o pensamento crítico. A entrada é franca. Os interessados podem adquirir seus ingressos através do telefone (51) 99512-1512.