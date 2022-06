Vídeo do momento exato da 'tortada' no quadro da Mona Lisa viraliza na web

publicidade

Vídeo do momento exato do ataque de torta ao quadro da Mona Lisa viralizou nas redes sociais. A pintura foi alvo de uma “tortada”, no último domingo (29).

Um homem lançou um bolo no quadro, o que não gerou consequências graças ao vidro blindado que protege a pintura, segundo testemunhas nas redes sociais.

O autor da ação foi um homem que usava uma peruca e estava com uma rosa na mão. Segundo um usuário do Twitter, ele se levantou de uma cadeira de rodas e bateu no vidro de proteção antes de jogar o bolo no quadro.

Algumas pessoas não deixaram de fazer piadas com a situação: “Mona Lisa não disse um A”, disse um internauta. “As pessoas estão entediadas? Deixem a Mona Lisa em paz”, comentou outro.

Vídeo:

