Vai ao show de Paul McCartney no Allianz? Veja serviço e setlist

Paul McCartney está de volta ao Brasil com a turnê 'Got Back'. Ao todo, o músico programou oito shows no País - três deles na capital paulista, onde toca no Allianz Parque. Paul sobe ao palco no estádio em apresentações nesta quinta, 7, sábado, 9, e domingo, 10, com ingressos já esgotados.

O ex-Beatle já passou por Brasília, onde realizou uma nona apresentação em terras brasileiras de surpresa, no Clube do Choro, e por Belo Horizonte. Na capital mineira, Milton Nascimento foi convidado para assistir ao show.

A apresentação promete um panorama por música dos Beatles, além das que Paul compôs em sua carreira solo ou com a banda Wings. Momentos emocionantes prometem marcar a apresentação, especialmente os que dedica aos colegas já falecidos: John Lennon e George Harrison.

O cantor deve apresentar cerca de 40 músicas por quase 3h. Ele ainda não anunciou quais pretende tocar em São Paulo, mas o setlist do último show do ex-Beatle - realizado na última segunda, 4, em Belo Horizonte - dá uma dica das possíveis músicas.

Na ocasião, Paul começou cantando "A Hard Day’s Night", dos Beatles, e encerrou a apresentação com "The End", também da banda britânica. Outros destaques do setlist são "Let Me Roll It", do Wings, "Maybe I’m Amazed", da carreira solo, e "Hey Jude".

Veja o provável setlist da turnê Got Back em São Paulo:

- A Hard Day’s Night

- Junior’s Farm

- Letting Go

- She’s a Woman

- Got to Get You Into My Life

- Come On to Me

- Let Me Roll It

- Getting Better

- Let ‘Em In

- My Valentine

- Nineteen Hundred and Eighty-Five

- Maybe I’m Amazed

- I’ve Just Seen a Face

- In Spite of All the Danger

- Love Me Do

- Dance Tonight

- Blackbird

- Here Today

- Queenie Eye

- Lady Madonna

- Jet

- Being for the Benefit of Mr. Kite!

- Something

- Ob-La-Di, Ob-La-Da

- Band on the Run

- Get Back

- Let It Be

- Live and Let Die

- Hey Jude

- I’ve Got a Feeling

- I Saw Her Standing There

- Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)

- Helter Skelter

- Golden Slumbers

- Carry That Weight

- The End

Serviço

Paul McCartney - Got Back Tour</b>

Datas: 7, 9 e 10 de dezembro

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 20h

Local: Allianz Parque - Rua Palestra Itália, 200