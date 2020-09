Vai começar o reality da vida rural

publicidade

Neste 2020, a pandemia do novo coronavírus inverteu um pouco a ordem do confinamento na vida e nos reality shows. Uma grande parte das pessoas deste país está em casa para que o vírus não se alastre. Neste cenário, o reality rural “A Fazenda” estreia hoje às 22h30min, a sua 12ª edição de cara nova, com a sede de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, reformada e com uma decoração totalmente repaginada para receber os 20 fazendeiros, que lá dentro poderão ter contato social entre eles e participar de provas e festas. Por questão de segurança, não será utilizado feno nesta edição. Todo os ambientes do local de confinamento passarão por uma completa higienização antes da entrada oficial dos peões.



No total, 20 participantes, com perfis e personalidades distintas chegam com tudo para disputar R$ 2 milhões, sendo R$ 1,5 milhão para o vencedor, e R$ 500 mil em outras recompensas, distribuídas ao longo da competição em provas extras ou atividades especiais. Mais de 50 câmeras passarão a registrar a rotina rural dos participantes desta nova temporada. Desse total, 33 delas são robóticas, diminuindo assim o número de operadores e câmeras físicos por conta da pandemia. Esporadicamente, o reality show também contará com imagens feitas por drone, câmera GoPro e até celular. Entre os animais, ovelhas, porcos, galinhas, galinhas d'angola, galo, pavão, gansos, cavalo e vacas. O destaque deste ano será a chegada de uma jumenta e seu filhote.

O programa ainda nem estreou, mas novidade é o que não falta nas redes sociais do programa. Para quem é muito curioso, o Tik Tok promete uma revelação inesperada que acontecerá antes da estreia, exclusivamente na conta @afazendarecord: o público da plataforma vai descobrir em primeira mão o nome de três integrantes da nova edição do reality. E já tem pista por lá! Durante a noite de terça-feira, os seguidores também vão conhecer o perfil dos participantes acessando o Tik Tok. Os novos peões participarão de uma divertida brincadeira no app. Além disso, os peões vão produzir conteúdo autoral e criativo no chamado Espaço Tik Tok, dentro da sede de Itapecerica, que entrará para a dinâmica do jogo. A ativação inédita em reality shows criará um spin-off do conteúdo no ambiente digital.



A enquete Poder da Chama também acontecerá semanalmente dentro do Tik Tok e muitas outras ações exclusivas serão produzidas em parceria com a plataforma ao longo da temporada. O apresentador Marcos Mion também é presença garantida nas redes sociais, ao lado de Victor Sarro, que participará das ativações digitais do reality trazendo detalhes inéditos do programa, além de muito humor. Os apresentadores vão acompanhar o público em ações diárias de interatividade no Tik Tok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, PlayPlus e R7.com. No site oficial r7.com/afazenda, também é possível acessar os melhores momentos do dia a dia dos participantes; O PlayPlus, serviço de streaming e marketplace de conteúdo do Grupo Record, transmitirá ‘A Fazenda’ na íntegra. O reality tem produção da Teleimage, com direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli e direção-geral de Fernando Viudez.