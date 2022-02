“Vai ser um prazer fazer parte desse projeto”, declara Lucca Picon sobre Todas as Garotas em Mim

publicidade

Estreante na tela da Record TV, Lucca Picon não escondeu a felicidade ao contar que vai interpretar o personagem Rodrigo na série Todas as Garotas em Mim, que tem estreia prevista para 2022.

“Vai ser um prazer imenso fazer parte desse projeto. Tenho certeza que vocês vão amar!”, comenta ele em vídeo publicado para as redes sociais da produção, que irá misturar situações bíblicas e contemporâneas ao longo de sua história.

A série, escrita por Stephanie Ribeiro e com direção-geral de Rudi Lagemann, também conta com nomes, como Caio Vegatti, Hall Mendes, Mharessa Fernanda, Juliana Knust e Adriana Garambone no elenco.

Por isso, não se esqueça: Todas as Garotas em Mim estreia ainda neste ano na Record TV!