Veja como foi a vitória de Juliano Ceglia na Prova de Fogo de A Fazenda 12

publicidade

Juliano Ceglia foi o grande vencedor da Prova de Fogo de A Fazenda 12, exibida nesta segunda-feira (21). Lucas Maciel e Mateus Carrieri também estavam na disputa pelo Lampião do Poder em uma atividade que exigia paciência, precisão e agilidade. Confira os melhores momentos!

Reprodução/PlayPlus Na sala da sede, os escolhidos para disputar o desejado Lampião do Poder foram Lucas Maciel, Mateus Carrieri e Juliano Ceglia.

A primeira parte da prova exigiu agilidade. Nossos peões precisavam transferir peças entre duas plataformas por meio de uma estrutura móvel.

Reprodução/PlayPlus

Após moverem todas as peças para a plataforma, Lucas Maciel, Mateus Carrieri e Juliano Ceglia se concentraram para montar uma torre. Para deixar a atividade ainda mais difícil, não era permitido utilizar as mãos, somente os pés. Haja precisão!

Juliano Ceglia se deu melhor na disputa, colocando os peões Mateus Carrieri e Lucas Maciel direto na baia. O que será que o modelo vai fazer com Lampião do Poder?



Acompanhe A Fazenda 12! O reality vai ao ar de segunda a sexta-feira logo após a novela Jesus; aos sábados, depois do Cidade Alerta e, aos domingos, após o Domingo Espetacular!