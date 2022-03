Veja quais são os filmes que disputam o primeiro Oscar mais votado pelo público

publicidade

Pela primeira vez, após 93 edições, o Oscar abriu uma categoria para votação popular. Isso mesmo! Neste domingo, dia 27, o mundo poderá conhecer o primeiro grande vencedor da categoria "Oscar Fan Favorite" (Oscar Favorito dos Fãs, em português) escolhido pelo público.

No dia 28 de fevereiro, a organização do evento revelou os 10 filmes finalistas da categoria, que puderam ser votados pelos fãs no Twitter até o dia 3 de março.

Para votar, era bem simples. Os internautas precisavam apenas tuitar o nome do filme - em inglês — seguido da hashtag #OscarsFanFavorite. A outra alternativa era votar através do site oficial.

Confira a lista dos 10 filmes finalistas ao "Oscar Fan Favorite":

Army of the Dead: Invasão em Las Vegas

Cinderela

Duna

Maligno

Minamata

Ataque dos Cães

Sing 2

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

O Esquadrão Suicida

Tick, Tick... Boom!