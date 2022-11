Velório de Erasmo Carlos será restrito a familiares e amigos

publicidade

O velório de Erasmo Carlos, que morreu na manhã desta terça-feira (22), aos 81 anos, será restrito a familiares e amigos. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do cantor e compositor em nota enviada à imprensa.

"Quem quiser homenageá-lo, escute suas músicas, suas mensagens. Nada o faria mais feliz e amado!", declarou a equipe de Erasmo no comunicado.

O cantor e compositor foi internado às pressas na segunda-feira (21) e precisou ser intubado. A notícia da morte foi confirmada no início da tarde de hoje.

Ainda segundo informações divulgadas pela equipe médica do Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro, Erasmo estava internado desde o dia 2 de novembro, com quadro de paniculite complicada por sepse de origem cutânea.

Veja Também

Leia a nota na íntegra:

No dia do músico, nosso amado Erasmo Esteves, o Erasmo Carlos, o Gigante Gentil, o Tremendão, o Pai do Rock Nacional, se despediu.

Erasmo criou, amou, acompanhou a cada um de nós nos momentos importantes das nossas vidas.

E além de todas as maravilhas que compôs e cantou durante décadas, ele nos deixou recados: o futuro pertence à jovem guarda. E que é preciso saber viver!

Vamos continuar cuidando das novas gerações, por nós e por ele.

O velório será fechado à família e amigos íntimos.

Quem quiser homenageá-lo, escute suas músicas, suas mensagens. Nada o faria mais feliz e amado!

Em nota, o Hospital Barra DOr informa que Erasmo estava internado desde o dia 02/11 no Hospital Barra Dor com quadro de paniculite complicada por sepse de origem cutânea.

Família Erasmo Esteves

Equipe e banda Erasmo Carlos

Equipe Barra Dor