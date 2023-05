Venda de ingressos para a turnê de Roger Waters em Porto Alegre começa hoje

publicidade

A venda de ingressos para a turnê de despedida de Roger Waters no Brasil começa nesta quinta-feira, dia 25. O astro passará por seis cidades entre os meses de outubro e novembro de 2023: Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo.

Para a apresentação em Porto Alegre, dia 1.º de novembro, no Estádio Beira Rio, a partir das 21h, a venda de ingressos começa nesta quinta-feira, dia 25.

A venda online é, a partir das 12h, no site www.eventim.com.br.

A venda física dos ingressos ocorre na bilheteria, a partir das 13h, no Estádio Beira Rio – Loja 15, ao lado da Administração,na Avenida Padre Cacique.

Turnê “This is Not a Drill”

O show traz cerca de 20 clássicos de Roger Waters e também do período em que esteve no Pink Floyd, histórica banda de rock da qual foi um dos fundadores. Presentes no set list estão “Us & Them”, “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here”, e “Is This The Life We Really Want?”. Waters também apresenta uma nova composição, “The Bar”. Alguns shows da turnê estão sendo transmitidos ao vivo em cinemas ao redor do mundo.

Agenda de shows

24/10 – Brasília – Arena BRB Mané Garrincha

28/10 – Rio de Janeiro – Estádio Nilton Santos / Engenhão

01/11 – Porto Alegre – Estádio Beira Rio

04/11 – Curitiba – Arena da Baixada

08/11 – Belo Horizonte – Mineirão

11/11 – São Paulo - Allianz Parque

Veja valores de show em Porto Alegre. Link para site Eventim aqui.

PISTA PREMIUM MEIA R$ 495,00 INTEIRA R$ 990,00

PISTA MEIA R$ 260,00 INTEIRA R$ 520,00

CADEIRA INFERIOR MEIA R$ 320,00 INTEIRA R$ 640,00

CADEIRA PREMIUM MEIA R$ 360,00 INTEIRA R$ 720,00

CADEIRA SUPERIOR MEIA R$ 170,00 INTEIRA R$ 340,00

PACOTE VIP* MEIA R$ 1.495,00 INTEIRA R$ 1.990,00

Para vendas pela Internet é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no acesso ao evento. Para Pontos de Venda e Bilheterias é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no ato da compra e no acesso ao evento.

- Parcelamento em até 10X, em todos os cartões aceitos, exclusivo para compras online (MasterCard, American Express, Visa, ELO).

- Venda limitada a 6 ingressos por CPF – sendo apenas 1 meia entrada por CPF.

- Vendas online - Taxa de conveniência de 20% sobre o valor total da compra.

- Todas as condições acima poderão ser alteradas sem aviso prévio.

Bilheteria oficial Porto Alegre

Dia 25/05 das 13h às 17h – Dias 26 e 27/05, das 10h às 17h

Estádio Beira Rio – Loja 15, ao lado da Administração, em frente a Avenida Padre Cacique

Formas de pagamento: Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO, Dinheiro;

Sem taxa de conveniência

A partir de 30/05

Arena do Grêmio – Av. Padre Leopoldo Brentano, 110 Portão 2

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h.

Não tem funcionamento em feriados, emenda de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

Formas de pagamento: Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO; Dinheiro; Sem taxa de conveniência

Na data do show o atendimento de bilheteria é no local do evento.

Mapa do Estádio e setores de ingressos: