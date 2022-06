Ventos dos Sopros e da Dingo Bells

publicidade

A Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo (OSNH), com 70 anos de trajetória recém completados, recebe a banda Dingo Bells para apresentação, nesta quarta-feira, às 20h, no Teatro Feevale (ERS 239, 2755) em Novo Hamburgo.

Com 13 anos de estrada, a Dingo Bells é conhecida no cenário de música alternativa gaúcha. Formada por Rodrigo Fischmann (vocal e bateria), Diogo Brochmann (teclado e violão), Felipe Kautz (baixo) e Fabricio Gambogi (guitarra), tem em suas raízes o folk e a música gaúcha, mas mistura estilos como MPB, indie rock e pop.

Para 13 de julho, a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo faz apresentação com a banda The Dogs e, no dia 17 de agosto, o convidado é o Mario Adnet. Ambas no Teatro Feevale.

Na Fundação Ecarta (João Pessoa, 643), o Baxtale! - Grupo de Pesquisa em Música Romani realiza recital gratuito para celebrar o diálogo das tradições musicais folclóricas da Hungria, também nesta quarta-feira, às 19h. Serão executadas peças dos gêneros verbunkos, csárdás, canções folclóricas e uma sequência de duos para violinos com repertório homenageando o legado de pesquisadores húngaros como Bartók Béla e László Lajtha, bem como do movimento Táncház que, neste ano, completou meio século.

Na segunda parte do recital, serão apresentadas canções para dançar, dos ciganos vlach. De matriz rural, as khelimaski gili integram o repertório da autêntica música cigana húngara. Integrado pelos etnomusicólogos Ivan Andrade (violino, voz e direção musical), Caetano Santos (violão, bandolim tenor e voz), e pelo antropólogo Oscar Martinez (ceglédi kanna, cajón, darbouka, moringa e voz), o grupo terá, neste recital, a participação especial do violinista Fabrício Basso.

Mateus Estorti toca canções autorais e clássicas brasileiras dos anos 80 e 90, mais gêneros como R&B, rap, funk, reggae e sertanejo. Foto: Arquivo Pessoal / Divulgação / CP



Mateus Estorti (violão e voz) é a atração desta quarta-feira, véspera de feriado, às 20h, do bar Soulz (Otto Niemeyer, 1709), na zona sul da Capital. Na apresentação, estará acompanhado de Dhiego Aguiar (percussão). Estorti toca profissionalmente desde 2010 com a banda Shove It e está em carreira solo desde 2014. No repertório estão canções autorais, clássicas brasileiras dos anos 80 e 90, como Marisa Monte, Titãs e Cidade Negra, além de R&B, funk, rap, reggae e sertanejo. Mais detalhes pelo Instagram do bar: @soulzetantofaz.