Vicka acredita no amor puro em seu EP “Entrega”

Romântica demais, Vicka está determinada a provar que o amor puro e verdadeiro ainda está entre nós. Inspirada em seu relacionamento, a artista divulgou no fim de setembro, o EP “Entrega” em todos aplicativos de música. O projeto chega com cinco canções, sendo uma inédita e uma versão acústica, dias após declaração nas redes ao namorado João. O show de lançamento está programado para o dia 13 de outubro em Cascavel (PR), sua cidade natal.

Produzido por Renato Patriarca, com influência forte da Música Popular Brasileira nas linhas harmônicas e melodias, o EP é uma coleção de faixas que mergulham profundamente nas complexidades do amor e das emoções. “Cada música explora uma perspectiva sobre a paixão, sensibilidade e vulnerabilidade dos sentimentos até a celebração da certeza do amor e desvenda diferentes matizes deste amor”, explica Vicka que detalha cada uma das faixas:

“Romântica Demais" nos lembra da beleza de se entregar sem reservas. "Já deu Certo" celebra a alegria de encontrar alguém que se encaixa perfeitamente em nossa vida. “Como tinha que ser" captura a jornada do destino e a magia do encontro. “Eu só queria que você soubesse” completa o repertório do projeto, que soma aos três singles já lançados ainda uma versão acústica de “Romântica Demais”.

A canção inédita é uma expressão honesta e vulnerável de sentimentos não ditos. “É a narrativa de alguém que deseja revelar suas emoções mais profundas a alguém especial, mas que talvez nunca tenha encontrado as palavras certas. A música capta a ansiedade, a urgência e a beleza de compartilhar sentimentos autênticos”, completa a artista.

O vídeo, dirigido por Vinicius Perez Valentim da Silva, representa com simplicidade e criatividade a necessidade de expressar o que se sente. O cenário minimalista deixa espaço para a interpretação e destaca a expressividade do violão e da voz na canção.

Sobre Vicka

Cantora, compositora e instrumentista, a artista paranaense nascida em Cascavel já completou mais de 10 anos de história com a música. Vicka começou a se apresentar aos 12 anos, teve suas primeiras canções gravadas em estúdio aos 16, e hoje com 27 anos se destaca entre os artistas da nova geração. Vicka já soma mais de 26 milhões de streamings em suas canções e mais de 4 milhões visualizações dos clipes no Youtube.