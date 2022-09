Viih Tube e Eliezer anunciam gravidez do primeiro filho: 'Muito ansiosos para ver nosso pacotinho'

publicidade

Viih Tube anunciou nesta terça-feira (20) que está grávida do primeiro filho. O bebê é fruto do seu relacionamento com o influenciador Eliezer que ela assumiu no mês passado.

"Sim, estou grávida, vamos ter um bebê. Estamos muito felizes e esse bebê já é tão amado, estou tão ansiosa para ver o seu rostinho meu pacotinho! Nos arrepiamos só de pensar como tudo aconteceu na nossa história, era para ser! Pais de primeira viagem e o Eli é o pai mais babão e chorão que já vi kkkk e vamos compartilhar todos os momentos com vocês! Obrigada a todos que apoiam a gente e torcem pela nossa felicidade e agora da nossa família!", escreveu ela no Instagram.

O designer também comemorou a chegada do pequeno: "Antes de escrever essa legenda, que deve virar um texto, eu já estou chorando e foi a partir desse momento (do vídeo) que eu me tornei um PAI chorão… uma manteiga derretida! SIM! A Viih tá grávida e eu sou o cara mais feliz desse mundo. Na verdade, foi a partir desse momento que muita coisa mudou. Senti tanta coisa que é impossível colocar em palavras, eu só sei que, desde esse momento, eu acordo, me olho no espelho e falo 'Meu Deus, eu vou ser pai'. Olho para Viih e penso 'Meu Deus, é a mulher da minha vida, mãe do meu filho ou filha'. Olho para minha sala e imagino um serzinho correndo e quebrando tudo. 'Olho para uma família na rua e vejo a minha. Eu me perguntei muitas e muitas vezes o propósito do BBB na minha vida e eu não tinha uma resposta… talvez isso que eu vou falar ninguém entenda, mas eu, sim, agora eu sinto o porquê. Deus não faz nada sem um propósito. É isso… eu vou ser papai, a Viih vai ser mamãe mais paparicada e amada desse mundo e vocês vão ser tudo titio."

Veja Também