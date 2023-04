Vila Flores vence Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, o maior do Patrimônio Cultural do Brasil

publicidade

Na última terça-feira, 18, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) realizou a cerimônia do 35º Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. A solenidade online oficializou a entrega da premiação aos vencedores selecionados em 2022, entre eles, está o centro cultural Vila Flores, de Porto Alegre.

O prêmio recebido na categoria Pessoa Jurídica reconhece, em nível nacional, as ações de excelência da instituição em relação à preservação e promoção do Patrimônio Cultural Brasileiro, fomentando o seu impacto social e a sua sustentabilidade econômica. Por meio do programa de educação patrimonial Canteiro Vivo, o Vila Flores, em parceria com o Estúdio Sarasá e a Mulher em Construção, promovem atividades em diferentes formatos, na busca por pensar a temática de forma crítica e sensível, trabalhando os conceitos de conservação, zeladoria e restauro.

O programa envolve uma gama diversificada de agentes - como organizações do terceiro setor, cooperativas, sociedade civil, empreendimentos sociais e poder público - realizando atividades de valorização da arquitetura e do urbanismo por meio de novas experimentações. Em um processo contínuo de construção coletiva e de partilha dos saberes populares, são criadas conexões entre as dimensões materiais e imateriais do patrimônio, potencializando o território, os elos comunitários, as memórias coletivas e as diversidades locais, de maneira transversal e transdisciplinar.

A iniciativa teve início com o próprio restauro e readequação do complexo arquitetônico, que é datado de 1928 e que, desde 2013, abriga o centro cultural Vila Flores, seus projetos e mais de 30 empreendimentos de economia criativa. Assim, além das reformas estruturais dos prédios para também possibilitar a visitação do público, o Canteiro Vivo já promoveu uma exposição sobre o 4º Distrito de Porto Alegre - território em que está inserido, dois fóruns nacionais sobre o campo patrimonial, uma roda de memória com um antigo morador do local, quatro produções audiovisuais, duas publicações virtuais e dois livros físicos com intuito de aproximar e educar de forma lúdica sobre a temática, e três oficinas formativas gratuitas voltadas principalmente para mulheres. Todos os conteúdos digitais e os detalhes de cada atividade estão disponíveis no site.