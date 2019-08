Villa-Lobos se destaca na agenda musical desta terça em Porto Alegre

publicidade

A série Clássicos na Pinacoteca tem nova edição hoje, às 18h30min, na Pinacoteca Ruben Berta (Duque de Caxias, 973), com Recital de Violão Ibero-Americano de Miguel Besnos. A abertura ficará a cargo de Vitor Martinelli, 17 anos, aluno do violinista, que tocará obras de Villa-Lobos, Sor e Gnattali. A lotação é limitada a 50 lugares. Entrada mediante contribuição espontânea.

No repertório, música brasileira, espanhola e cubana, partindo do violão brasileiro de choro e seresta de Baden Powell e Dilermando Reis, até o violão erudito de Villa-Lobos e a linguagem moderna de Edino Krieger, influenciado pelos movimentos de vanguarda do século XX. Em homenagem aos 80 anos de Leo Brouwer será incluída uma de suas obras primas, “El Decameron Negro”. O final será com música da Espanha, onde Miguel realizou parte de sua formação: três peças de Francisco Tárrega, pioneiro dentro da história do violão solista e a “Sonatina Meridional”, umas da obras mais célebres do mexicano Manuel Ponce.

No projeto Chapéu Acústico da Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1190), às 19h, a atração é Fernando Corona (piano e voz) e Bruno Coelho (percussão) tocando Heitor Villa-Lobos. Serão focadas suas composições, pesquisa folclórica, influências e influenciados. Fernando é pianista, tecladista e compositor, que atualmente está à frente do projeto “Villa-Lobos in Jazz”, que tem excursionado pelo Brasil.

No foyer nobre do Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/n°º), às 19h30min, música, literatura e bioética se misturam, na oficina “O Espírito do Tempo”. Importantes elementos de reflexão que acompanham a história da humanidade serão apresentadas por meio de músicas e poesias que permitem associar sentimentos e razão. A vida e seu desafio diário de permanecer, de se adaptar e principalmente a sua relação com o viver.

Já a morte, que segundo muitos filósofos dá sentido a tudo isto, que gera a reflexão sobre a finitude da vida e sobre a transcendência do viver. É uma característica do nosso tempo negar muitas destas reflexões, mas que estão e estarão sempre presentes. Ministrado pelo biólogo José Roberto Goldim, o evento conta com a mezzo-soprano Angela Diel e o pianista Ney Fialkow. As inscrições são feitas por meio do site www.fundacaomedicars.org.br