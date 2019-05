"Vingadores: Ultimato" está próximo de se tornar a maior bilheteria do mundo

publicidade

Com os resultados do fim de semana do feriado americano do Memorial Day, "Vingadores: Ultimato" está mais próximo de atingir o recorde de maior bilheteria do cinema mundial.

Conforme dados do Box Office Mojo repercutidos pelo Comicbook, o filme arrecadou 2,683 bilhões de dólares em bilheteria ao redor do mundo. Esse número deixa "Ultimato" 105 milhões de dólares atrás de "Avatar", que há 10 anos se mantém no topo com 2,788 milhões de dólares mundialmente.

Enquanto isso, na bilheteria doméstica, "Ultimato" já alcançou um novo recorde. Só nos Estados Unidos, o gigante da Marvel conta com 803,6 milhões de dólares, valor que o torna o segundo título de todos os tempos a alcançar 800 milhões de dólares no país. Antes dele, somente "Star Wars: O Despertar da Força" havia chegado nesta marca, com uma bilheteria total de 936,6 milhões de dólares.

"Vingadores: Ultimato" está há dois meses em cartaz nos cinemas.