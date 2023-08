Violinista Cármelo de los Santos se apresenta no Domingo Clássico

publicidade

O violinista gaúcho radicado nos Estados Unidos Cármelo de los Santos é o convidado do próximo Domingo Clássico, concerto que acontece neste domingo, 6, às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280), com entrada franca. Haverá distribuição de senhas uma hora antes do início do espetáculo, por ordem de chegada.

Sob regência de Tiago Flores, o músico, solista, camerista e pedagogo se une à Orquestra de Câmara da Ulbra para interpretar Concerto para violino, Op 5, nº 2, em Lá M, de Joseph Bologne. É a primeira vez que a obra será executada no Rio Grande do Sul.

Também conhecido como o “Mozart Negro” (do qual foi contemporâneo) e o “Voltaire da música”, Joseph Bologne, ou Chevalier de Saint-Georges, é considerado o primeiro compositor de origem africana de renome internacional. Nascido em Guadalupe, um departamento francês ultramarino no Caribe, era filho de um rico agricultor francês e uma escrava de origem senegalesa.

Além de compositor e virtuose do violino, foi também exímio esgrimista e cavaleiro. Autor de obra extensa e variada, que inclui quartetos de cordas, concertos para violino, sinfonias e óperas. Teve uma vida novelesca, e alcançou uma posição social inimaginável na época para um negro. Recentemente foi lançado um filme que conta sua história, “Chevalier”.

Outro destaque do espetáculo fica por conta da execução de Toada e Desafio, de Arthur Barbosa - compositor, regente, arranjador e violinista cearense radicado em Porto Alegre. Membro da OSPA, já teve várias de suas obras executadas por orquestras do país e do exterior. Toada e Desafio foi escrita em 1997, e é inspirada na música folclórica nordestina.

A programação se completa com Serenade in D minor - Op 36, do húngaro Julius von Beliczay. Autor de obras orquestrais, corais e de câmara, suas composições seguem o estilo romântico, notadamente com influências de Schumann e Mendelssohn.