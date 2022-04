Violonista gaúcho abre financiamento coletivo para estudar no exterior

publicidade

Negro e vindo de um bairro periférico de Canoas, o Mathias Velho, o violonista Tiago Marques se formou bacharel em violão erudito pela Ufrgs em 2020 e desde então vem estudando para programas de mestrado no exterior. Fui aprovado com bolsa em duas instituições: a Manhattan School of Music (Nova York0, nos EUA e a Trinity Laban Conservatoire (Londres), na Inglaterra, onde fui contemplado com 70%. Pra cobrir o restante, que corresponde a cerca de R$ 40 mil, está abrindo um crowdfunding. Interessados em participar do financiamento coletivo, para cobrir os custos do instrumentista, podem acessar o link http://apoia.se/tiagodeviolao.

Foram 24 meses de aprendizagem de repertório, olhando os programas, vendo quais seriam as melhores opções e rezando para que em algum deles, fosse admitido. Inscreveu-se em variados programas: Manhattan School of Music, Trinity Laban Conservatoire e Royal Conservatoire of the Hague. Foi aprovado em dois desses, com bolsa em ambos, para sua alegria: meia bolsa no valor de R$24 mil em Manhattan e 70% de bolsa para a Trinity Laban Conservatoire, de Londres. Sentiu-se lisonjeado em poder escolher em qual das instituições ingressar e, por conta de diversos fatores, optou pela inglesa. A Trinity é um dos conservatórios mais conceituados do mundo, tendo como professor do programa de mestrado um dos maiores violonistas em atuação, o Graham Anthony Devine. Contudo, como a bolsa integral é uma excepcionalidade, ainda faltam £4.000 para completar o valor - fora os custos de viagem.

Para angariar fundos, Tiago aproveita para anunciar seus serviços: dá aula de violão a um preço justo. Formado em violão erudito, também arrisca música popular. Se alguém estiver se preparando para prova específica em alguma universidade de música, pode ajudar nas provas teóricas. Qualquer dúvida sobre teoria musical ou encomendas de composição - trilhas, jingles, etc - ou o que precisar; ou arranjos para cordas, sopros, música de câmara ou até instrumento solo, seu contato é através do Instagram @tiagodeviolao.