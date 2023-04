Viral no Tik Tok, Vicka lança nova canção

publicidade

“Eu sei, eu sou romântica demais”, é assim que Vicka, uma das principais revelações do Pop Good Vibes que viralizou no Tik Tok durante a pandemia com o single “Pausa”, se apresenta em sua mais nova canção. "Romântica Demais” está disponível em todos aplicativos de música e ganhou nesta quinta-feira, 6 de abril, um clipe exclusivo que promete despertar a nostalgia gostosa da paixão.

Composta pela própria Vicka em parceria com Léo Grazz, “Romântica Demais” é para aqueles que amam à moda antiga.” A letra remete a um tempo menos digital, onde o amor ganhava forma nos pequenos gestos. Um sentimento de nostalgia e um exagero lírico sobre viver intensamente uma paixão e se deixar levar pela emoção”, explica a artista.

Produzida por Renato Patriarca, que já levou um Grammy Latino, a melodia traz uma estética diferente do Pop tradicional. “Tentamos criar algo sem nos prender muito em estéticas já conhecidas. Mas a ideia principal foi explorar a sonoridade orgânica, dando bastante liberdade para os instrumentos ganharem destaque com seus arranjos. Como nos discos de Cássia Éller”, revela Vicka sobre a inspiração.

O clipe traz nas cores e estética o sentimento de nostalgia que permeia o romantismo. “Com elementos da letra da música, como pétalas de rosa e velas, tentamos criar uma sensação de calor que remete ao amor em seu modo mais apaixonado. Ser romântico vai além das relações, é sobre demonstrar sensibilidade, apreciar o tempo consigo, apegar-se aos detalhes e a maneira de expressar os sentimentos”, completa. Sobre os próximos passos a artista é categórica: “estou explorando mais o lado romântico. E falar de amor nunca sai de moda, as próximas canções também falam de amor, de maneira bela, um amor que já deu certo.”

Cantora, compositora e instrumentista, a artista paranaense nascida em Cascavel já completou mais de 10 anos de história com a música. Vicka começou a se apresentar aos 12 anos, teve suas primeiras canções gravadas em estúdio aos 16, e hoje com 27 anos se destaca entre os artistas da nova geração. Vicka já soma mais de 18 milhões de streamings em suas canções e 4 milhões visualizações no clipes no Youtube.