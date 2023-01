Viridiana exibe seu pop eletrônico e dançante na abertura da programação de 2023 do Mistura Fina

publicidade

O projeto Mistura Fina retoma sua programação no próximo dia 19 de janeiro, às 18h20min, no Foyer Nobre do Theatro São Pedro, se propondo, mais uma vez, a mostrar a diversidade da música produzida no Estado do RS e no Brasil. Personificando a proposta conceitual e estética do projeto, destaca-se Viridiana, com seu pop eletrônico e dançante. A entrada é franca.

Viridiana é o projeto artístico de Bê Smidt, produtora musical, compositora e performer de Porto Alegre. Por meio de suas canções eletrônicas dançantes, ela reflete sobre seu lugar de mulher trans no Brasil contemporâneo, encontrando a poesia nesse território tão íntimo e complexo. Foi uma das selecionadas do Edital Natura Musical 2020, pelo qual lançou seu primeiro disco “Transfusão”, que foi inteiramente produzido e composto pela artista. No disco, dialoga com referências da canção brasileira e gaúcha contemporânea e com as sonoridades do pop retrô dos anos 80.

A proposta de Viridiana neste projeto que marca sua estreia no universo fonográfico possui um viés de inclusão e ações afirmativas, possuindo uma equipe protagonizada por outros profissionais trans da cultura, a fim de divulgar essa parcela da sociedade que se vê excluída de certos espaços de trabalho. Em 2019, lançou seu primeiro EP “Androgênia”, cujo show de lançamento, “Anatômica”, foi indicado ao Prêmio Açorianos de Porto Alegre, na categoria Melhor Espetáculo. Também desenvolve trabalhos como produtora musical para outras artistas de Porto Alegre, como Nina Nicolaiewsky, Kaya Rodrigues e Gabo. Ao longo de 2020, integrou diversos projetos, como performer no projeto Tocarte (aprovado pela Lei Aldir Blanc) e como mentora musical na residência artística Amplia+ (também contemplado pela Lei Aldir Blanc).

No show que apresenta no Mistura Fina, Viridiana e seu conjunto apresentam versões acústicas e intimistas das canções presentes em seu trabalho autoral, no qual narra sua vivência como mulher trans não-binária no Brasil de 2023. O material mistura referências do pop eletrônico avant-garde de artistas como Arca com a canção brasileira contemporânea de Noporn e Maria Beraldo.

Sobre o projeto Mistura Fina

Depois de passar um período sendo realizado em formato virtual - de abril de 2020 a agosto de 2021 – o projeto Mistura Fina retomou, em 2022, o modo presencial, no Foyer do Theatro São Pedro, sempre apresentando a diversidade da produção musical brasileira. Em 2023, o propósito se renova, garantindo o encontro entre a arte e o público, motor principal do Mistura Fina, graças à Secretaria de Estado da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura e à Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás).

O projeto, iniciado em 2022 e que tem continuidade em 2023, conta com 30 apresentações, com uma linha curatorial ainda mais diversa, trazendo Arthur de Faria e Nanni Rios à frente da curadoria. Somando, uma forte parceira do projeto, a OVNI Acessibilidade Universal, que presta serviço desde a primeira edição e se mantém presente, com audiodescrição em todos os dias do evento.

Com produção e realização da Primeira Fila Produções e correalização do Theatro São Pedro, apoio da OVNI Acessibilidade Universal, assessoria de imprensa da Silvia Abreu e patrocínio da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás), o Mistura Fina exibe a pluralidade da produção musical que se destaca no cenário local e estadual do País. Iniciado em 2018, o projeto abrigou grandes expressões da música, em shows temperados com arte e alta performance artística que se exibiram no Foyer Nobre do Theatro São Pedro.

Em sua quarta edição, já se apresentaram no Mistura Fina, ao longo de 2022: Alma Lusitana e Jairo Klein (30/06), Andrea Cavalheiro e Michel Dorfman (07/07), Bebeto Alves (14/07), Dessa Ferreira (21/07), Gelson Oliveira (28/07), Dudu Sperb (04/08), Duo Vozes de Dandara (11/08), Nelson Coelho de Castro (18), Bel Medula (25/08), Glau Barros (01/09), Pedro Longes (08/09), Loma Pereira (15/09), Zé Adão Barbosa (22/09), Zé Caradípia (29/09), Fernando do Ó e Giovanni Berti (06/10), Nina Fola (13/10), Gustavo Kraemer (20/10), Cleômenes Júnior (27/10), Banda Osvalda (3/11), Pâmela Amaro (10/11), Richard Serraria (17/11), Guto Leite (24/11), Simone e Madalena Rasslan (01/12), Pedro Cassel (08/12) e Ana Matielo e Clarissa Ferreira (15/12). No mês de janeiro, além de Viridiana, a programação do Mistura Fina destaca a cantora Rita Zart (26/01).