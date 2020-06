Vitor Kley lança seu quarto álbum hoje

publicidade

Ele nasceu em Porto Alegre, mas já cruzou as fronteiras geográficas e artísticas. Dono de uma simpatia natural, Vitor Kley lança nesta quinta-feira seu quarto álbum de estúdio, “A Bolha”. Embalado no sucesso dos singles “O Amor é o Segredo” e '”Jacarandá” (este gravado pelo cantor com Vitão), o artista mostra em “A Bolha” seu processo criativo antes do isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19. O trabalho sai pela gravadora Midas, de Rick Bonadio, produtor musical do disco gravado sob direção artística de Renato Patriarca e Bonadio.

“Estou ansioso pelo lançamento e feliz com o resultado que alcançamos “, resumiu o artista, em entrevista enquanto se preparava para realizar sua primeira live com as músicas de “A Bolha”, na noite de ontem, quarta-feira. E em meio à pandemia, Vítor se diz esperançoso em um “novo normal”, com mais solidariedade. “O momento é para refletir e nos fazer sentir o valor das coisas simples”, comenta.

Em “A Bolha” surge um Vitor Kley mais maduro e versátil. Ele canta, e assina as músicas de sua criação artística. No violão e na guitarra, o resultado é a expansão de seu universo musical. Vai do pop ao rock, com leveza e segurança. Se cresceu ouvindo Supertramp e aplaude Oasis e ACDC, o jovem de 25 anos vai, a cada novo trabalho, conquistando seu espaço, com talento, generosidade e vigor. Muito além das fronteiras geográficas e musicais.