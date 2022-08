VMA 2022: O que saber antes da premiação que acontece neste domingo

publicidade

Neste domingo, 28, acontece mais uma edição do MTV Video Music Awards. Criada em 1984, a premiação musical já consagrou nomes como Madonna, Lady Gaga, Britney Spears, Rihanna, Sinéad O'Connor, R.E.M. e Pearl Jam, que venceram em anos diferentes na principal categoria do prêmio: clipe do ano.

Em 2021, o grande vencedor da noite foi o rapper americano Lil Nas X, que levou para casa o Moonman, a estatueta que tem a forma de um astronauta na lua. O cantor ganhou o prêmio pelo clipe Montero (Call Me by Your Name), tendo concorrido com outros grandes nomes como Doja Cat, Cardi B, DJ Khaled, Ed Sheeran e The Weeknd.

Além dos prêmios, a noite de entrega das estatuetas sempre chama a atenção pelas apresentações. Este ano, uma das confirmadas é a cantora Anitta, que se apresentará pela primeira vez no palco principal da festa. Ela já tinha cantado no VMA de 2021, mas com uma apresentação gravada.

Abaixo, tudo que você precisa saber sobre o MTV Video Music Awards 2022

Onde e quando assistir ao MTV VMA 2022?

O MTV VMA 2022 será transmitido ao vivo, neste domingo, 28 de agosto, às 21h, no canal fechado MTV. Gratuitamente, poderá ser visto na Pluto TV, no canal 157.

O pré-show e o tapete vermelho começam às 19h30 (horário de Brasília). Já o show principal, quando a premiação acontece, de fato, começa às 21h (também horário de Brasília). Também vai ser possível acompanhar a premiação via Stan Mail e Twitter. O Stan Cam, iniciativa da MTV vencedora do Shorty Award, retorna como uma experiência em tempo real no Twitter: siga @VMAs durante a transmissão para dizer a Stan Cam o que você quer ver, também dá para compartilhar mensagens com talentos usando a tag #VMAStanMail.

Quem vai se apresentar no VMA 2022?

A cantora Anitta foi uma das primeiras atrações anunciadas. A premiação, que já serviu de palco para shows de grandes artistas da música mundial, também vai receber Bad Bunny, as coreanas do Blackpink, Eminem e Snoop Dogg, J Balvin, Jack Harlow, Lizzo, Måneskin, Marshmello x Khalid, Nicki Minaj, Panic! At The Disco, Red Hot Chili Peppers e Kane Brown.

Quem serão os apresentadores dos prêmios?

A lista das estrelas confirmadas para apresentar os prêmios inclui Ashley Graham, Avril Lavigne, Bebe Rexha, Becky G, Billy Eichner, Cheech & Chong (Cheech Marin + Tommy Chong), Chlöe Bailey, Dixie D’Amelio, DJ Khaled, Dove Cameron, Joel Madden, Latto, Lili Reinhart e Offset.

O que não dá para perder no VMA 2022?

A banda Red Hot Chili Peppers receberá o prêmio honorário de Ícone Global na cerimônia, além de se apresentar ao vivo. Nicki Minaj também receberá um prêmio cobiçado, o Video Vanguard Award. A cerimônia será conduzida por LL Cool J, Nicki Minaj e Jack Harlow.

O que esperar do pré-show?

Dove Cameron, Saucy Santana e Yung Gravy irão se apresentar ao vivo no pré-show do tapete vermelho no VMA. Este especial de pré-cerimônia será apresentado por Nessa e Kevan Kenney, com cobertura da artista multiplataforma Tate McRae. DJ Murda Beatz será o DJ residente por Kraft.