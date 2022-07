Volta de Justin Bieber aos palcos já tem data marcada

publicidade

Justin Bieber anunciou afastamento dos palcos no dia 7 de junho, o que preocupou os fãs do cantor. A necessidade aconteceu após ele ter parte do rosto paralisado, em consequência da Síndrome de Ramsay Hunt. Sendo assim, a turnê Justice, que chega ao Brasil em setembro, precisou ser pausada.

Na última terça-feira, 19, para o alívio dos fãs, o NME anunciou que a volta de Justin aos palcos está próxima. Segundo informações do portal, o artista retorna com a Justice World Tour no dia 31 de julho, na cidade de Lucca, na Itália.

Embora as datas da turnê nos Estados Unidos não tenham sido remarcadas, até o momento, a agenda de shows continuará sem alterações pela Europa, América do Sul, Ásia e Austrália.

No dia 4 de setembro, o cantor subirá ao Palco Mundo, no Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Já nos dias 14 e 15 do mesmo mês, ele se apresenta em São Paulo, no Allianz Parque.