Wagner Moura e Lázaro Ramos premiados no FestPunta 2022

publicidade

Com um público que acompanhou atento foram entregues, na noite deste sábado, os prêmios aos vencedores da 24ª edição do "Festival Internacional de Cinema de Punta del Este". O troféu "Maurício Litman de Melhor Filme" foi concedido para o filme "Carajitas", da República Dominicana. Já o troféu ao "Melhor Diretor" foi concedido ao brasileiro Wagner Moura 'por sua capacidade de emocionar' em 'Marighela'. Quem subiu ao palco para receber o prêmio foi Lázaro Ramos, que logo enviou mensagem ao amigo para informar da vitória.

Alfredo Castro, do longa-metragem chileno "Imersion", foi considerado "Melhor Ator", e Melissa Torres, do filme colombiano "Amparo", recebeu o "Prêmio de Melhor Atriz".

O "Prêmio da Crítica", concedido pela "Associação dos Críticos de cinema do Uruguai", foi dado também ao filme "Imersion", de Nicolas Postiglione. No caso do "Prêmio do Público", a escolha recaiu sobre o filme uruguaio "El Año de la Fúria", de Rafa Russo.

Foram ainda concedidas duas menções honrosas pelo júri oficial. Uma pela originalidade do roteiro do filme "Imortal", dirigido pelo argentino Fernando Spiner; e outra ao delicado e competente trabalho "com foco social antirracista" do diretor Lázaro Ramos no filme "Medida Provisória".