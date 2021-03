Waldomiro Manfroi abre o ciclo 'Quinta às cinco'

publicidade

A Academia Rio-Grandense de Letras convida para a palestra inaugural do ciclo “Quinta às cinco”, nesta quinta-feira, às 17h, com o escritor Waldomiro Manfroi, que abordará o tema “Ciência e literatura no contexto das pandemias”. A palestra terá transmissão ao vivo pela página do projeto Biblioteca Academia Rio-Grandense de Letras no Facebook.

No projeto “Quinta às cinco”, a Academia promoverá, sempre na última quinta-feira de cada mês, às 17h, uma nova conferência sobre temas literários. Todas as atividades serão transmitidas ao vivo, e as gravações ficarão disponíveis posteriormente no YouTube.

O acadêmico Waldomiro Manfroi é especialista em Cardiologia e Educação na Área da Saúde. O médico é professor Emérito da UFRGS e membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Manfroi possui grande produção literária, entre romances, contos e ensaios, como o romance histórico “A saúde dos ventos II”, lançado em 2017 pela editora Besouro Box.

A Academia vem se dedicando cada vez mais a atrair o público para eventos literários, colaborando com a educação e produção literária do Estado. Desde 2017, promove concurso nas categorias conto, poesia, romance, tese e infantil, além de premiar o Escritor do Ano. Participa ativamente de iniciativas durante a Feira do Livro de Porto Alegre. A ARL, fundada em 1901, é composta de 40 membros, eleitos por critérios de mérito literário e relevância na cena literária gaúcha. Sua sede preserva uma pinacoteca com obras doadas e uma biblioteca com livros de escritores do Estado, além de documentos de memória da instituição.