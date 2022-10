Wanessa Camargo retorna aos palcos após dois anos sem fazer shows

publicidade

Depois de marcar presença na abertura da nova turnê de Sandy, "Nós, Voz, Eles 2", em agosto, em São Paulo, com uma participação para lá de especial, Wanessa Camargo se prepara para voltar aos palcos. Para matar a saudade de seu público, após dois anos sem fazer shows, a artista se apresenta no próximo sábado, 15, às 22h, na casa noturna High Club, na zona norte de São Paulo, com o Comeback Show.

"Fiquei os dois anos da pandemia parada, então resolvi não adiar mais minha volta. Espero que as pessoas amem o show, pois estamos fazendo com muito carinho. Estamos preparando muita coisa, está sendo muito trabalhoso... Tem arranjos novos, coreografia nova, cenário novo, roupa nova, tudo renovado", conta Wanessa.

A cantora revela que ela levará para o público um pouco de tudo que aconteceu ao longo de sua carreira. "É um show que deu muito trabalho para criar, mas conseguimos fazer com que o show conversasse bem. Estamos com uma excelente equipe", diz.

Sobre o repertório, a artista disse que não vão faltar os sucessos Shine It On, Apaixonada por Você e Amor Amor. "A escolha do repertório para esse show foi pelo meu público. E para a minha surpresa, algumas músicas que estavam no repertório não foram escolhidos e eu acabei, então, tirando", emenda.

Wanessa Camargo planeja lançar canções inéditas ainda este ano.