Warner Bros dá segunda chance a Ezra Miller

Após se envolver em uma série de crimes, sendo preso algumas vezes neste ano, Ezra Miller ganhou uma segunda chance da Warner Bros e voltou ao set de The Flash para regravar algumas cenas do filme. Segundo a The Wrap, o ator e seu agente se reuniram com o estúdio em agosto, reacendendo a confiança da empresa no futuro da produção.

De acordo com a publicação, o artista tem sido bem recebido nos testes internos, o que dá mais motivos à Warner para continuar em frente com Miller, que foi acusado de roubos, agressões e de assediar menores, colecionando problemas legais em vários Estados norte-americanos. Em agosto, ele pediu desculpas pelos atos e confessou estar sofrendo com problemas de saúde mental.