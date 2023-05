Warner Bros. divulga primeiro trailer de "Duna: Parte 2"

publicidade

A tão aguardada continuação de "Duna", filme de 2021, ganhador de seis Oscar, aclamado pela crítica e pelo público, com previsão de estreia no Brasil em 2 de novembro de 2023, acaba de ter seu primeiro pôster e trailer divulgados. Em "Duna: Parte Dois", o premiado cineasta Denis Villeneuve mantém o estrelado elenco, encabeçado por Timothée Chalamet e Zendaya, agora acrescido por nomes como os ganhadores do Oscar Austin Butler, Christopher Walken e Javier Bardem, além de Florence Pugh, entre outros.

O primeiro trailer de "Duna: Parte Dois", divulgado nesta quarta-feira, 3 de maio, explora a jornada mítica de Paul Atreides, agora ao lado de Chani e dos Fremen. Esta aventura pode levá-los a uma guerra, para que Paul se vingue dos conspiradores que destruíram sua família. Diante da difícil escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo conhecido, o herói dará tudo de si para evitar o futuro terrível que só ele pode prever.

Dennis Villeneuve dirige "Duna: Parte Dois" a partir do roteiro que coescreveu, com Jon Spaihts, baseado no romance de Frank Herbert. Este longa-metragem foi filmado em locações em Budapeste, Abu Dhabi, Jordânia e Itália. O filme está previsto para ser lançado no Brasil em 2 de novembro de 2023, pela Warner Bros. Pictures.

Confira o trailer: