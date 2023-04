Wes Anderson, Ken Loach e Wim Wenders disputarão a Palma de Ouro em Cannes

publicidade

Wes Anderson, Ken Loach e Wim Wenders são alguns dos diretores que disputarão a Palma de Ouro na 76ª edição do Festival de Cannes, anunciou nesta quinta-feira o diretor geral do evento, Thierry Frémaux.

O cineasta americano Martin Scorsese também pode entrar na mostra oficial competitiva com seu novo filme, "Killers of the Flower Moon", que já foi anunciado para o festival, acrescentou Frémaux em uma entrevista coletiva.

Seis diretoras disputarão a Palma de Ouro na 76ª edição do Festival de Cannes, um recorde para a mostra, anunciou o diretor geral do evento, Thierry Frémaux. O festival, que acontece de 16 a 27 de maio, inclui 19 filmes na mostra competitiva. Na edição do ano passado, cinco filmes dirigidos por mulheres disputaram o prêmio máximo de Cannes.

