Will Smith aparece pela primeira vez em premiação de cinema após o tapa no Oscar

Will Smith fez nesta quarta-feira, 1º de março, a sua primeira aparição em uma premiação de cinema desde o tapa que deu em Chris Rock no Oscar de 2022. Ele foi premiado por seu trabalho em "Emancipation - Uma História de Liberdade" pela Associação de Críticos de Cinema Afro-Americanos.

Ao lado do diretor Antoine Fuqua, Smith ganhou um dos prêmios especiais da noite, o The Beacon Award. No filme, o ator interpreta Peter, um homem escravizado que arrisca a vida para escapar e voltar para a família.

“Emancipation foi o filme mais difícil de toda a minha carreira. É realmente difícil transportar uma mente moderna para aquela época. É difícil imaginar isso, esse nível de desumanidade”, disse Smith em seu discurso.

No ano passado, Will Smith protagonizou um dos momentos mais bizarros da história do Oscar. Um pouco antes de ganhar a estatueta de Melhor Ator por King Richard: Criando Campeãs, ele subiu ao palco e deu um tapa no rosto de Chris Rock, que tinha feito uma piada sobre sua mulher, a atriz Jada Pinkett Smith.

Após o tapa, Will Smith foi suspenso da festa do Oscar e de outros eventos da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos por 10 anos.

