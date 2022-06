Xande de Pilares se apresenta no Auditório Araújo Vianna

publicidade

Xande de Pilares tem um encontro marcado com todos os amantes do pagode neste sábado, dia 18, às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685). Os ingressos já estão à venda na Sympla. Os setores Alta Lateral e Gold estão esgotados.

Cantor e compositor, ficou conhecido por fazer parte do Grupo Revelação entre os anos 1991 e 2014. Com o Revelação, lançaram grandes sucessos como "Tá Escrito" e "Deixa Acontecer" e muitos outros que marcaram gerações. Ao sair do seu antigo grupo, lançou seu primeiro trabalho solo chamado "Perseverança". Com shows por todo país, DVDs e Ao Vivos, um dos seus lançamentos mais recentes é o álbum e ao vivo "Pagode da Tia Gessy", uma homenagem à dona do quintal no Cachambi que recebe a nata do samba há mais de 40 anos.

Serviço:

Onde: Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685)

Quando: 18 de junho de 2022, sábado, a partir das 21h

Abertura da casa: 19h

Classificação: 18 anos