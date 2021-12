Zé Neto fala sobre doença no pulmão após cigarro eletrônico: 'Um problema sério'

publicidade

Zé Neto, da dupla com Cristiano, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 22, para esclarecer sobre o estado de saúde dele. Após ser diagnosticado com covid-19 e tratado, o cantor descobriu uma doença no pulmão. Mesmo sem dar detalhes do diagnóstico, o artista afirma que o problema ocorre também por causa do consumo de cigarro eletrônico.



Em uma série de stories no Instagram, Zé Neto tranquilizou os fãs. "Estou voltando aqui para esclarecer que está tudo bem. Realmente passei por um problema sério do pulmão devido a cigarro, esses Vapes (cigarro eletrônico). Inclusive, dou um alerta para quem mexe com essa porcaria... para com isso porque é um cigarro como qualquer outro e faz mal do mesmo jeito ou até mais", desabafou.



O sertanejo garantiu que agora está tudo bem e agradeceu aos fãs "Obrigada pra quem rezou por mim, porque tá cheio de gente divulgando só desgraça. O que a gente faz de bom é difícil de divulgarem, né? Estou terminando o tratamento já. Mais alguns dias e já estarei 100%, mas já estou 99% (bom)", concluiu.