Zélia Duncan lança seu primeiro livro

A cantora Zélia Duncan revisita momentos marcantes de sua trajetória e compartilha experiências que acumulou em mais de 40 anos de carreira no livro "Benditas coisas que eu não sei", que chega às livrarias pela editora Agir. A edição, que vem recheada de desenhos da própria cantora, ganha apresentação da poeta Alice Ruiz e pequena resenha assinada pela cantora Fernanda Takai.

Além de incontáveis canções, Zélia já escreveu roteiros, um perfil de Dona Ivone Lara, uma peça de teatro, esquetes, textos de orelha, prefácios, posfácios. Agora, em "Benditas coisas que eu não sei", ela reflete sobre sua profunda ligação com a música, tanto do lugar de artista quanto do de ouvinte.

Ao longo das páginas, Zélia lembra em detalhes da primeira vez que subiu em um palco, presta homenagem a parceiros que a acompanharam e a personalidades que a inspiraram, conta casos tristes, divertidos, comoventes. Além disso, enquanto examina a trilha sonora de sua vida, a autora mergulha em meditações acerca do seu ofício, do papel da arte e das potencialidades da voz humana.

Ela comenta: “Não saberia dizer como descobri a música no mundo”, diz. “Ela simplesmente sempre esteve ali. A cada dia que eu crescia um pouco, ela crescia comigo. Quando me dei conta, não podia viver sem ela e, mais que isso, queria viver dela. A mais sorrateira e portátil das artes nos acompanha e vai deixando sua marca indelével por todas as fases, todos os sentimentos e silêncios do nosso tempo por aqui.”



Fernanda Takai em seu texto pontua: “Sua primeira viagem literária é um afago para quem te escuta. (...) E a minha surpresa foi perceber como momen­tos tão pessoais – íntimos até – revelam ainda mais a mulher valiosa que você é.”

