Zambujo conecta Brasil e Portugal em apresentação

O cantor e compositor português António Zambujo traz ao Brasil, pela primeira vez, a turnê de seu mais recente álbum, "Voz & Violão", lançado em 2021. O artista faz show, nesta sexta-feira, dia 29, em São Paulo. Em Porto Alegre, o músico se apresenta no dia 4 de agosto no Teatro do Bourbon Country, às 21h. Ingressos no site do teatro.

O trabalho tem seu título e formato inspirado no último disco lançado por João Gilberto (1931-2019), um dos preferidos do artista português que já declarou, inúmeras vezes, que tem grande identificação com a música brasileira - ele já dedicou um álbum às composições de Chico Buarque.

Entre as músicas do álbum, além de canções inéditas, está Como 2 e 2, música de Caetano Veloso que foi sucesso na voz de Gal Costa. Zambujo diz que as apresentações serão baseadas em Voz & Violão, com algumas surpresas. "Vou recuperar alguns temas de discos anteriores, que agora serão apresentados de forma diferente, além de músicas que nunca gravei", diz.

Ele conta que não precisa alterar o roteiro do show para incluir músicas brasileiras, pois elas sempre fazem parte de suas apresentações. "Gravei de clássicas até inéditas feitas por compositores brasileiros, como é o caso de Rodrigo Maranhão." Apesar de o fluxo migratório de brasileiros para Portugal ter crescido nos últimos anos, Zambujo diz que a presença deles em shows no seu país natal sempre foi constante. "Quanto mais (brasileiros), melhor."

Turnê do artista:

28 Jul. 2022. Vivo Rio - Rio de Janeiro ...

29 Jul. 2022. Ilha Bela | Festival Vermelhos - São Paulo

30 Jul. 2022. Sesc Pinheiros - São Paulo

31 Jul. 2022. Sesc Pinheiros - São Paulo

04 Ago. 2022. Teatro do Bourbon Country - Porto Alegre

05 Ago. 2022. Teatro Ademir Rosa - CIC - Florianópolis