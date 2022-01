Zebra? 5 motivos para acreditar que Whindersson pode vencer Popó

publicidade

Whindersson Nunes sobe ao ringue neste domingo, dia 30, em uma luta contra ninguém menos do que Acelino Popó Freitas. O youtuber, influenciador e humorista tem se preparado há meses para este desafio e para aguentar os rounds diante do tetracampeão mundial de boxe. Se para muitos, Whindersson é tido como zebra e azarão, há pelo menos cinco motivos para acreditar que ele pode ter chances de vencer. Confira, a seguir:



1. Em forma

O influenciador digital mudou completamente a rotina em preparação para a luta. Com treinos intensos e musculação, ele também passou por uma reeducação alimentar e fez dieta para perder peso.

2. Apoio dos famosos

Boas energias e torcida também são fundamentais na hora da disputa. E, se depender disso, Whindersson já ganhou. Amigos e celebridades como Maisa, João Guilherme, Tirullipa, Biel e até o surfista campeão olímpico Ítalo Ferreira declararam apoio para ele contra Popó.

3. Adversário conhecido

O youtuber também pode sair na frente, pois conhece bem o adversário. Ele não só estudou Popó, com assistiu lutas antigas do tetracampeão para se preparar e se aproveitar dos pontos fracos do campeão.

4. Competitivo

Whindersson já declarou que é muito focado quando quer atingir algum objetivo e também é daqueles que não entra para perder. O espírito competitivo pode ajudá-lo na luta.



5. Inspiração em youtuber famoso

Nos Estados Unidos, Jake Paul tomou um caminho semelhante ao de Whinderson Nunes. O youtuber, e agora também boxeador, nocauteou Tyron Woodley, ex-campeão do UFC, em uma luta de boxe.

Os fãs da dupla podem ter mais informações sobre o evento no site fightmusicshow.com.br.