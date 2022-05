Zeca Baleiro lança edição de Deluxe de "Canções d'Além-mar"

publicidade

O cantor e compositor Zeca Baleiro lança nas plataformas digitais "Canções d´Além-mar", álbum em que homenageia autores portugueses como Sérgio Godinho, Pedro Abrunhosa, Fausto, Zeca Afonso e Rui Veloso. A versão Deluxe ganhou duas gravações inéditas: “O Homem do Leme”, do grupo Xutos e Pontapés, e “Inquietação”, de José Mário Branco.

Lançado em julho de 2020 e premiado na 22ª edição do Grammy Latino como “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira” , "Canções d´Além-mar" ganha a nova versão para integrar artistas de outras gerações, como o compositor José Mário Branco e Xutos e Pontapés, banda pioneira do rock português, criada no final dos anos 1970 e que continua em plena atividade.

"Canções d´Além-mar" mistura canções portuguesas icônicas e alguns “lados B”, bem ao estilo de Baleiro, que relembra que a escolha do repertório para o álbum não foi tarefa fácil. “Fui obrigado a deixar de fora alguns artistas que muito admiro, como Luís Represas, Clã, Trovante, Mafalda Veiga, Deolinda, Rádio Macau e outros mais, do contrário não seria um álbum, mas uma enciclopédia da música portuguesa”, comenta.

O disco é uma carta de amor de Zeca Baleiro a autores portugueses. Nas suas palavras, "não é uma antologia, mas um recorte afetivo do cancioneiro português feito por um músico brasileiro, uma homenagem sincera e apaixonada".