Zeca Baleiro se apresenta em Porto Alegre

publicidade

Zeca Baleiro, um dos artistas mais criativos do cenário musical brasileiro, retorna a Porto Alegre com um show especial. O cantor e compositor, que ganhou o Grammy Latino 2021 na categoria “melhor álbum de Música Popular Brasileira”, vai se apresentar no Auditório Araújo Vianna, na quinta-feira, 23 de novembro, acompanhado pela Orquestra da Ulbra.

Com um repertório que reúne os seus principais sucessos reconstruídos com arranjos sinfônicos, Baleiro impressionará a plateia com a versatilidade das suas composições e com a grandiosidade das colagens orquestrais, conduzidas pelo maestro Tiago Flores. “Babylon”, “Meu Amor Meu Bem Me Ame”, “Bandeira”, “Telegrama”, “Lenha” e “Flor da Pele/Vapor Barato” são algumas das músicas que deverão fazer parte do repertório da apresentação.



Para marcar os seus 26 anos de carreira, Baleiro preparou uma série de lançamentos para 2023, como o disco “Mambo Só”, que chegou aos serviços de streaming em julho; e o álbum de samba “O Samba Não é de Ninguém”. Artista plural, vem se dedicando também à literatura, ao cinema e ao teatro. Ele escreveu o musical “Quem Tem Medo de Curupira?” e ganhou, em 2019, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro pela trilha sonora de “Paraíso Perdido”, filme de Monique Gardenberg.

SERVIÇO:

Show de Zeca Baleiro em Porto Alegre

Onde: Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685)

Quando: 23 de novembro, quinta-feira, às 21h

Abertura da casa: 19h30min

Classificação: 16 anos



Ingressos online: www.sympla.com.br/araujovianna