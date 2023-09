Zeca Pagodinho lança “Sorriso de Criança”

publicidade

O cantor e compositor Zeca Pagodinho lançou nesta sexta-feira, dia 1º, seu mais recente single, “Sorriso de Criança", em todas as plataformas digitais. A música, de autoria de Mauro Diniz, filho de Monarco, surge como uma ode tocante à importância de cuidar das crianças e garantir um futuro promissor para todos.

A produção da música começou quando Mauro Diniz foi impactado por um comercial na televisão do projeto Criança Esperança. A expressão “Criança Esperança” ficou ecoando em sua mente, e logo as palavras começaram a fluir, culminando na criação da canção. Para Diniz, a música é um grito de socorro para que se preste atenção às crianças, pois elas representam o futuro de um país.

A letra de “Sorriso de Criança” enfatiza a importância da educação, segurança e amor como alicerce para construir um mundo melhor e uma infância digna. “Se a gente quer ser feliz, basta adubar a raiz. Quem planta amor, colhe um sorriso de criança” são alguns versos da canção.

Mauro Diniz enfatiza: “Não dá para ignorar as crianças, pois elas são o nosso futuro. É fundamental garantir que as condições adequadas sejam proporcionadas a elas, para que possam florescer e contribuir para o progresso do país”.

A música” traz a mensagem de "lembrete emocional da importância de cuidar da garotada e proporcionar-lhes um ambiente propício ao desenvolvimento". O single conta ainda com a participação do coral de crianças do Instituto Zeca Pagodinho, que fica em Xerém.

“A gente tenta sempre chamar atenção para este tema, as crianças precisam ter saúde, educação e alegria. É muito triste ver, por exemplo, alguns deles nos sinais, nas ruas pedindo ajuda. Todos nós, além dos governantes, temos que fazer por onde para garantir um futuro melhor para as crianças”, finaliza Zeca Pagodinho.

Confira o single: