Zoe Saldana, a Uhura de 'Star Trek', homenageia Nichelle Nichols: 'Artista à frente de seu tempo'

Zoe Saldana é uma das atrizes de maior sucesso da atualidade, estando em sucessos como Avatar, Guardiões da Galáxia e Star Trek. Na última franquia, ela fez uma nova versão da famosa personagem Nyota Uhura, interpretada originalmente por Nichelle Nichols na série de Star Trek dos anos 1960. Zoe emocionou os seguidores nas redes sociais ao compartilhar uma homenagem para Nichelle, que morreu no domingo, dia 31, aos 89 anos.

"Estou triste por saber da morte de Nichelle Nichols. Nós perdemos uma estrela de verdade, uma artista única que esteva sempre à frente de seu tempo. Ela é um ícone, uma ativista e, mais importante, uma mulher maravilhosa que pavimentou o caminho que mostrou para muita gente como enxergar uma mulheres racializadas de um jeito diferente. A luta dela por igualdade foi inabalável", elogiou a atriz.

Zoe contou ainda sobre seu encontro com o ídolo: "Conhecer Nichelle foi um momento verdadeiramente especial na minha vida. A energia dela era contagiante toda vez que eu estive com ela. Ela me convenceu a acreditar que tudo era possível, se você colocar seu coração naquilo. Quero dizer, ela inspirou Mae Jamison a seguir o sonho de se tornar astronauta e foi exatamente isso que Mae fez".

A atriz também refletiu sobre a responsabilidade que sentiu ao ser escalada para interpretar Uhura, papel que fez Nichelle ficar tão famosa: "Eu sabia que tinha grandes sapatos para calçar quando fui escolhida para interpretar Uhura, e a Nichelle fez com que eu me sentisse segura, me disse para interpretar a personagem com toda a confiança do mungo".

Ao publicar fotos ao lado de Nichelle, Zoe opinou que a estrela teve grande importância na vida de muitas pessoas: "Minha esperança é que a gente continue a manter a memória dela viva, celebrando sua maravilhosa carreira, e espalhando a mensagem de paz e igualdade entre todos. Ela viveu uma vida longa e impactante, e não apenas prosperou, mas ajudou muita gente a prosperar também".

Zoe finalizou seu texto com uma reflexão: "Maya Angelou uma vez disse: 'As pessoas vão esquecer o que você disse, vão esquecer o que você fez, mas nunca vão esquecer como você as fez sentir'. Eu concordo com essa declaração, com as exceção de Nichelle Nichols. Vai ser difícil esquecer o que ela disse e o que ela fez, e certamente será impossível esquecer como ela nos fez sentir. Descanse em poder, Rainha Nichelle".

Nos comentários, fãs se mostraram emocionados. "Um lindo tributo, do jeito que ela merece. Vocês duas são inspirações", elogiou uma seguidora. "Ela vai viver eternamente em nossos corações, somos muito gratos por tudo que ela fez", escreveu outro admirador de Nichelle Nichols. "Tenho lágrimas nos olhos porque vocês duas são muito necessárias neste mundo", publicou mais uma internauta. Confira a publicação no Instagram de Zoe Saldana